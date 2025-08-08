Φωτιά στην περιοχή Ριόλος στην Αχαΐα: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Αχαΐα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για κατάσβεση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Δεν έχουν γίνει γνωστό το από που ξεκίνησε η πυρκαγιά και το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.