Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωτιά στην περιοχή Ριόλος στην Αχαΐα: Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

Δεν έχουν γίνει γνωστό το από που ξεκίνησε η πυρκαγιά και το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (08.08.2025) στην Αχαΐα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριόλος Αχαΐας. Άμεσα ενημερώθηκαν και κινητοποιήθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής για κατάσβεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και 3 αεροσκάφη.

Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

Δεν έχουν γίνει γνωστό το από που ξεκίνησε η πυρκαγιά και το αν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Φωτιά στη Κερατέα: Μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε σε Δροσιά και Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο»
Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο. Στο σημείο επιχειρούν...
Φωτιά στη Κερατέα στην περιοχή Τογάνι
Ανανεώθηκε πριν 8 δευτερόλεπτα
Απαγορευτικό απόπλου: Χιλιάδες επιβάτες «ξέμειναν» στα λιμάνια – Στις 4 το απόγευμα θα αναχωρήσουν τα πλοία για Κυκλάδες
Κλειστοί καταπέλτες, δεμένα πλοία και ουρές από επιβάτες αλλά και οχήματα μπροστά από τα πλοία είναι η εικόνα της ταλαιπωρίας που καταγράφεται από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά
Κόσμος
4
Newsit logo
Newsit logo