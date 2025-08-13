Φωτιά στην Πρέβεζα: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Ζηρού – Κατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμό

Δύσκολη είναι η κατάσταση στην Πρέβεζα, καθώς οι άνεμοι συνεχίζουν να πνέουν ιδιαίτερα ισχυροί, ενώ σε κάποιες περιοχές φτάνουν τα 8 μποφόρ. Οι φλόγες από την φωτιά έχουν φτάσει στην Παλιά Φιλιππιάδα.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχτηκε ο δήμος Ζηρού στην Πρέβεζα με εντολή του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου, μετά από αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Ζηρού, Γιώργος Γιολδάσης. Στο μεταξύ, δύσκολη παραμένει η κατάσταση στην περιοχή της Φιλιππιάδας καθώς υπάρχουν ακόμη δυο μέτωπα φωτιάς και διάσπαρτες εστίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεσημέρι της Τετάρτης εστάλησαν δύο μηνύματα από το 112 για εκκένωση 6 συνολικά περιοχών της Πρέβεζας.

Συγκεκριμένα, όσοι βρίσκονται στις περιοχές Κλεισούρα, Δρυμώνας, Άνω Δρυμώνας και Βαθύ Πρέβεζας έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν προς Ιωάννινα.

Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Παλαιά_Φιλιππιάδα & #Νέα_Φιλιππιάδα #Πρέβεζας απομακρυνθείτε μέσω γέφυρας Καλογήρου προς #Άρτα



Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki… ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ August 13, 2025

Την ίδια ώρα όσοι βρίσκονται στην Παλαιά Φιλιππιάδα και στην Νέα Φιλιππάδα έλαβαν μήνυμα να κατευθυνθούν μέσω γέφυρας Καλογήρου στην Άρτα.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, σε οποιονδήποτε δήμο ζητηθεί να κηρυχτεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με εντολή του θα κηρύσσεται αυτόματα.

Το μεσημέρι της Τετάρτης ήχησε το 112 για τους κατοίκους στον Γυμνότοπο, οι οποίοι καλούνται να απομακρυνθούν προς Φιλιππιάδα. Είναι η 3η φορά, από χθες, που η πυρκαγιά απειλεί το χωριό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το ένα μέτωπο κινείται με κατεύθυνση από Ριζοβούνι και το 2ο προς Παντάνασσα.

Κλειστή είναι η Ιόνια Οδός από Άρτα προς Ιωάννινα εξαιτίας της φωτιάς.

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για εμπρησμό

Ο Εισαγγελέας Εφετών Ιωαννίνων έδωσε παραγγελία στους εισαγγελείς Πρωτοδικών Ιωαννίνων, Άρτας και Πρέβεζας για τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής έρευνας, σχετικά με περιστατικά εκ προθέσεως εμπρησμών σε δασικές αλλά και μη εκτάσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες του epirusgate.gr, η εντολή αφορά την άμεση συλλογή στοιχείων και την αναζήτηση πιθανών δραστών, καθώς τα πρόσφατα περιστατικά έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ οι έρευνες θα πραγματοποιηθούν με κατεπείγουσα διαδικασία λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των κινδύνων για το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.

Εικόνες καταστροφής

Η πυρκαγιά άφησε πίσω της εικόνες καταστροφής. Σπίτια καμένα, ελαιώνες και καλλιέργειες στάχτη, νεκρά ζώα και εκτεταμένες ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Επίσης, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην Ήπειρο δημιουργήθηκαν τις δυο τελευταίες ημέρες προβλήματα στις προσγειώσεις αεροπλάνων στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων, με αποτέλεσμα οι πτήσεις να επιστρέφουν στην Αθήνα.