Φωτιά στην Πρέβεζα στην περιοχή Βρυσούλα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 – «Απομακρυνθείτε προς Κρανέα»

48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, υδροφόρες, μηχανήματα έργου ΟΤΑ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο παλεύουν με τις φλόγες
Από τον πύρινο κλοιό δεν μπόρεσε να ξεφύγει ούτε η Πρέβεζα. Το μεσημέρι του Σαββάτου (09.08.2025) ξέσπασε φωτιά στην περιοχή Βρυσούλα με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Λόγω της έντασης των ανέμων που στέκονται εμπόδιο στην άμεση κατάσβεση της φωτιάς, στάλθηκαν μηνύματα από το 112 στους κατοίκους του χωριού της Πρέβεζας. Το δεύτερο από αυτά ζητούσε την απομάκρυνση των κατοίκων προς Κρανέα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Βρυσούλα απομακρυνθείτε προς Κρανέα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το πρώτο μήνυμα από το 112 ενημέρωνε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Βρυσούλα της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει το μήνυμα από το 112.

Στο σημείο έχει σπεύσει μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της.

Συγκεκριμένα επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 16 οχήματα, υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

