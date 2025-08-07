Ελλάδα

Φωτιά στην Ροδόπη στην περιοχή Μελίταινα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα – Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα

Η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές
Φωτογραφία Αρχείου
Φωτογραφία Αρχείου /ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI)

Σε εξέλιξη πλήρη βρίσκεται επιχείρηση κατάσβεσης φωτιάς που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (07.08.2025) σε δασική περιοχή στη Μελίταινα, κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στην ορεινή Ροδόπη.

Το μέτωπο της φωτιάς στη Ροδόπη, βρίσκεται σε δυσπρόσιτη περιοχή και οι επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν προσπάθεια να το προσεγγίσουν.

Στο πεδίο επιχειρούν συνολικά 36 πυροσβέστες με δέκα οχήματα, δυο αεροσκάφη και δυο ελικόπτερα, που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της πυρκαγιάς, ενώ υπάρχει συνδρομή και από υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η φωτιά προς το παρόν δεν απειλεί κατοικημένες περιοχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Άρπαξαν 2.000 ευρώ από τουρίστρια που ξέχασε την τσάντα της σε κατάστημα στο Ηράκλειο - Βίντεο από την κλοπή
Όπως φαίνεται σε βίντεο, το ζευγάρι κατεβαίνει στις τουαλέτες του καταστήματος, η γυναίκα βλέπει την τσάντα και την δείχνει στον άντρα που τη συνοδεύει και τελικά αρπάζουν την τσάντα και φεύγουν.
Κλοπή στο Ηράκλειο
Αλλάζουν οι ράγες του μετρό στις Γραμμές 2 και 3 μετά από 25 χρόνια
Οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα, εντός του αρχικού χρονοδιαγράμματος, και προβλέπεται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του 2026, με την αντικατάσταση 32 χλμ. σιδηροτροχιών στις στάσεις ΣΕΠΟΛΙΑ – ΔΑΦΝΗ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ – ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Μετρό Αθήνας 4
Newsit logo
Newsit logo