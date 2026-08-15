Ελλάδα

Φωτιά στην Σαμοθράκη στην περιοχή Ξηροπόταμος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη
Φωτιά στην Σαμοθράκη στην περιοχή Ξηροπόταμος – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Ξηροπόταμο στη Σαμοθράκη το απόγευμα του Σαββάτου 15 Αυγούσυου και ισχυρές δυνάμεις σπεύδουν στο σημείο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στη Σαμοθράκη, περίπου στις 18:00.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Σαμοθράκης.

Στις 18:27 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου .

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