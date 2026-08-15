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Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Τριαντάρος στην Τήνο

Στη περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 μποφόρ
Φωτιά στην Ηλεία
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ / ILIALIVE.GR / EUROKINISSI
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα του Σαββάτου 15.08.2026, για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Τήνο.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στην περιοχή Τριαντάρος στην Τήνο, περίπου στις 16:45 και αμέσως έγινε κινητοποίηση των δυνάμεων.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και Εθελοντές.

Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Τήνου

Στη περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι που ξεπερνούν τα 9 bf.

Η περιοχή είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων .

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