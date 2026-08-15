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Τραγωδία στον Βαρνάβα: Νεκρή 74χρονη που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και έπεσε σε ρέμα

Πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που ήταν εγκλωβισμένη ανάποδα, και την παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ
Το τροχαίο στον Βαρνάβα
Το τροχαίο στον Βαρνάβα
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Τραγικό θάνατο σε τροχαίο βρήκε μία 74χρονη στον Βαρνάβα το απόγευμα της Παρασκευής (14/8/2026) όταν το αυτοκίνητό της που κινούταν σε επαρχιακό δρόμο έπεσε σε ρέμα και τούμπαρε με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων του Βαρνάβα για το τροχαίο η άτυχη 74χρονη έκανε τη διαδρομή συχνά, χωρίς να έχει διευκρινιστεί γιατί αυτή τη φορά το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του.

Στο σημείο βρέθηκαν πυροσβέστες με οχήματα από τη Νέα Μάκρη και τον Αυλώνα ενώ στην επιχείρηση συνέδραμαν και εθελοντές από τον Βαρνάβα.

Χρησιμοποιώντας ειδικά εργαλεία, πυροσβέστες και εθελοντές κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τη γυναίκα που ήταν εγκλωβισμένη ανάποδα, και την παρέδωσαν σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η Τροχαία έχει ήδη ξεκινήσει την προανάκριση, συλλέγοντας στοιχεία προκειμένου να διαπιστώσει τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την εκτροπή του οχήματος.

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