Ελλάδα

Φωτιά στην Τήνο: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα – Διακοπή ρεύματος σε 3 περιοχές

Η πυρκαγιά καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου
Πηγή φωτογραφίας: Tinostoday.gr
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) στην Τήνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο.

Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
