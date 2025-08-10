Φωτιά στην Τήνο: Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα – Διακοπή ρεύματος σε 3 περιοχές

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής (10.08.2025) στην Τήνο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο.

Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λυχναφτιά Τήνου. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.