Ελλάδα

Φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 11 ελικόπτερα

Δύσκολη η κατάσταση λόγω του δύσβατου και δυσπρόσιτου σημείου, δυσχεραίνοντας σημαντικά την πρόσβαση των επίγειων δυνάμεων
Φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας
Φωτιά στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας / epiruspost
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Μαίνεται και σήμερα Τρίτη (01.09.2026) η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα της Δευτέρας (31.08.2026) σε δασική έκταση στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας στα Ιωάννινα.

Με το πρώτο φως της ημέρας ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς στην Κόνιτσα. Επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 2ης, 5ης, 6ης και 10ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 11 ελικόπτερα και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά, είχαν κινητοποιηθεί 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ στη συνέχεια οι δυνάμεις ενισχύθηκαν, καθώς στο μέτωπο επιχειρούσαν 32 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 3 οχήματα, 2 ελικόπτερα, και η ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στην περιοχή είχε προηγηθεί έντονη κεραυνική δραστηριότητα, στοιχείο που εξετάζεται ως πιθανή αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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