Η συγκλονιστική κατάθεση 40χρονης που απέδρασε από το κολαστήριο του 43χρονου στην Κυψέλη – «Με τιμωρούσε με βιασμούς»

Τη συγκλονιστική κατάθεση μιας 45χρονης Γερμανίδας, που το 2020 είχε πέσει θύμα του 43χρονου συλληφθέντα της Κυψέλης, ο οποίος την είχε φυλακίσει σε ένα διαμέρισμα «κολαστήριο» στα Πατήσια, την ανάγκαζε με βασανιστήρια να εκδίδεται και κατάφερε να δραπετεύσει αποκαλύπτει το newsit.gr.

Τότε ο 43χρονος από την Κυψέλη είχε συλληφθεί, προφυλακίστηκε και αποφυλακίστηκε από τον Κορυδαλλό στις 26 Οκτωβρίου του ίδιου έτους. Μάλιστα στην κατάθεσή την Γερμανίδα, αναφέρεται και στην σύντροφό του 43 χρόνου σήμερα και συγκατηγορούμενη του, την οποία ανάγκαζε κι αυτή να εκδίδεται ενώ όπως λέει όταν ο άγριος μαστροπός, έφερνε πελάτες στο σπίτι, έπαιρνε τα παιδιά της και έφευγε!

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«Κάθε φορά που αρνιόμουν να πάω σε ραντεβού ή όταν μάθαινε ο Βασίλης ότι οι πελάτες δεν ήταν ικανοποιημένοι από εμένα γινόταν τρομερά βίαιος. Με χτυπούσε σε όλο μου το σώμα, με έβαζε κάτω από τον νεροχύτη προσπαθώντας να με πνίξει ή έπαιρνε σεντόνι και το τύλιγε γύρω από τον λαιμό μου πάλι για να με πνίξει ή το έκανε με τα ίδια του τα χέρια, ενώ είχε και μια σιδερένια ράβδο με την οποία με χτυπούσε. Επίσης, είχε καθιερώσει ως τιμωρία να έρχονται σπίτι δύο φίλοι του Αφρικανοί, να με βιάζουν και να με χτυπάνε» ανέφερε τότε στους αξιωματικούς του Οργανωμένου Εγκλήματος που έπιασαν στη φάκα τον 43χρονο.

Το χρονικό της φρίκης: Η γνωριμία με τον μαστροπό βασανιστή

«Οι βιολογικοί μου γονείς εκτός από εμένα είχαν άλλα τέσσερα παιδιά. Όταν ήμουν 9 ετών επειδή είχαν οικονομικά προβλήματα με έδωσαν σε μια άλλη οικογένεια, η οποία ήταν άνετη οικονομικά και με ανέθρεψε. Μόλις τελείωσα το λύκειο έκανα πρακτική ως κηπουρός, αλλά στα 18 μου χρόνια εκπαιδεύτηκα ως σεκιούριτι, δουλειά την οποία έκανα μέχρι να έρθω στην Ελλάδα».

Στις επόμενες γραμμές η κοπέλα αναφέρεται στη γνωριμία της με τον τότε 38χρονο Έλληνα. «Πριν από τρία χρόνια γνώρισα έναν άνδρα ο οποίος ήταν ηγετικό μέλος σε κλαμπ μοτοσικλετιστών. Η σχέση κράτησε μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο και επειδή ο άνδρας μου δεν με άφηνε ήσυχη, αποφάσισα να πάω ένα ταξίδι στην Τουρκία για 15 ημέρες. Όταν ήμουν εκεί δέχτηκα αίτημα φιλίας στο Facebook από έναν Έλληνα. Καθ’ όλη τη διάρκεια των διακοπών μου επικοινωνούσα με τον Βασίλη μέσω Facebook και η επικοινωνία συνεχίστηκε και όταν επέστρεψα στη Γερμανία. Κατάλαβα ότι άρχισα να τον ερωτεύομαι και ένιωθα ότι και ο Βασίλης ερωτευόταν εμένα. Έτσι, τον περασμένο Δεκέμβριο, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα για 14 ημέρες για να τον επισκεφτώ και να τον γνωρίσω από κοντά. […]

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Την πρώτη φορά έμεινα σε ξενοδοχείο και περνούσα τον χρόνο μου με τον Βασίλη, κάναμε βόλτες και επισκεπτόμασταν αξιοθέατα. Ένιωθα πολύ ερωτευμένη μαζί του και έβλεπα ότι και αυτός νιώθει το ίδιο. Μία από τις ημέρες που βρισκόμασταν στην Ελλάδα μου είπε ότι ζει με την πρώην γυναίκα του στο σπίτι του μαζί με τα τρία παιδιά τους. Δεν μου άρεσε αυτό που άκουσα, αλλά όταν μου είπε ότι τους φιλοξενεί στο σπίτι του για να τους συντηρεί οικονομικά κατάλαβα τη θέση στην οποία βρίσκεται. Μάλιστα, τη γνώρισα τη γυναίκα του, είναι και αυτή Γερμανίδα, ηλικίας 30 ετών, με μακριά καστανά μαλλιά. Όταν ήμασταν μαζί την έβλεπα να συμπεριφέρεται σαν φίλη του, οπότε έπαψα να ανησυχώ. Ήμασταν άλλωστε τόσο ερωτευμένοι με τον Βασίλη που είχαμε ανταλλάξει δαχτυλίδια ο ένας με τον άλλον, ενώ μου έλεγε ότι με περιμένει ξανά στην Ελλάδα και ότι θέλει να με παντρευτεί. Μάλιστα την ημέρα που έφευγα πίσω στη Γερμανία με πήγε ο ίδιος στο αεροδρόμιο και όταν χαιρετηθήκαμε ο ίδιος έβαλε τα κλάματα γιατί στεναχωριόταν που έφευγα».

Ξενοδοχείο – κάτεργο

Τα σκηνικά που περιγράφει η 40χρονη στη συνέχεια προκαλούν θλίψη και αποστροφή… «Ήταν 4 Μαρτίου του 2020 όταν έφτασα για δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Θα έμενα 15 ημέρες. Έμεινα και πάλι σε ξενοδοχείο, ωστόσο μετά από τρεις ημέρες ο Βασίλης με έπεισε να πάω να μείνω στο σπίτι του λέγοντάς μου ότι δεν χρειαζόταν να ξοδεύω χρήματα στο ξενοδοχείο και θα είχαμε περισσότερο χρόνο να περνάμε μαζί. Από τότε που πήγα στο σπίτι του άλλαξαν τα πάντα στη σχέση μας, αλλά και στη ζωή μου.

Άρχισε να γίνεται αρκετά επιθετικός. Μου μιλούσε άσχημα, ενώ έφτασε στο σημείο να μου πάρει τα 700 ευρώ που είχα μαζί μου για το δεκαπενθήμερο όπου θα έμενα στην Ελλάδα. Τη δεύτερη ημέρα που ήμουν σπίτι του μου είπε ότι θα έπρεπε να βοηθάω στα έξοδα του σπιτιού. Ο τρόπος που θα έβγαζα χρήματα, όπως μου είπε, ήταν να κάνω σεξ με άλλους άνδρες. Εγώ είπα στον Βασίλη ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο και αυτός έγινε έξαλλος. Άρχισε να με χτυπάει με μπουνιές και κλωτσιές σε όλο μου το σώμα, με τραβούσε από τα μαλλιά σέρνοντάς με μέσα στο σπίτι, μου ξερίζωνε τούφες από τα μαλλιά μου και άρχισε να με πνίγει με τα χέρια του στον λαιμό.

Επίσης, μου πήρε το κινητό και το διαβατήριο και με είχε κλειδωμένη μέσα στο σπίτι. Μερικές ημέρες αργότερα, άρχισα πράγματι να κάνω ερωτικά ραντεβού, τα οποία κανόνιζε ο Βασίλης. Όπως έμαθα, είχε βάλει αγγελία στο Ίντερνετ στην οποία είχε ανεβάσει φωτογραφίες μου με τα εσώρουχα και με καυτά ρούχα. Οι πελάτες καλούσαν στο τηλέφωνο που φαινόταν στην αγγελία και απαντούσε η Νατάσα (σ.σ αναφέρεται στην κατηγορούμενη Γερμανίδα σύζυγο του), η οποία αναγκαζόταν από τον Βασίλη να το κάνει προκειμένου να παριστάνει εμένα στο τηλέφωνο.

Πραγματοποιούσα περίπου 4-5 ραντεβού καθημερινά πριν αρχίσει η κρίση του κορονοϊού, ενώ μετά πραγματοποιούσα 2-3, κάθε ένα από τα οποία κόστιζε 100 ευρώ. Τα ραντεβού πραγματοποιούνταν είτε στο σπίτι, είτε σε ξενοδοχεία, είτε στα σπίτια των πελατών. Τα χρήματα που έπαιρνα από τα ραντεβού τα έδινα όλα στον Βασίλη. Όταν τα ραντεβού γίνονταν στο σπίτι, η Νατάσα έπαιρνε τα παιδιά και έφευγε ενώ ο Βασίλης περίμενε στο σπίτι μέχρι να φύγει ο πελάτης. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω ότι από όλα τα ραντεβού που πραγματοποίησα ο Βασίλης δεν μου έδωσε ούτε ένα ευρώ».

Έψαχναν για κύκλωμα

Η Γερμανίδα ανέφερε ότι τότε, οι αστυνομικοί ερευνούσαν για να δουν αν πίσω από τον «Greek lover» του Facebook κρύβεται κύκλωμα μαστροπών. «Ο Βασίλης μου είπε ότι σχεδίαζε να με πουλήσει σε κάποιο άτομο πολύ ακριβά, όπως έμαθα μετά, προκειμένου να με βάλουν να δουλεύω σε οίκους ανοχής στην Ελλάδα όπου δουλεύουν κοπέλες από τη Γερμανία. Πρόκειται για άνδρα 50 ετών, ύψους 1,60 μ., με κοντά γκρι μαλλιά, ο οποίος ερχόταν καθημερινά σπίτι προκειμένου να ελέγχει το προϊόν, εννοώντας εμένα. Όταν έβλεπε ότι είχα μελανιές από τα χτυπήματα του Βασίλη, τότε του φώναζε ότι δεν θα έπρεπε να με χτυπάει γιατί με αυτό τον τρόπο χαλάει το προϊόν. Είχα δει δύο φορές να έχει πάνω του ένα πιστόλι. Όσο αφορά τη Νατάσα (σ.σ αναφέρεται στην κατηγορούμενη Γερμανίδα σύζυγο του), δούλευε και αυτή σαν πόρνη για τον Βασίλη, αλλά, όπως μου είπε η ίδια, ήθελε να το κάνει για να βοηθά οικονομικά τον Βασίλη και τα παιδιά τους. Στην αρχή έκανα κάποια ραντεβού και μαζί της, αλλά μετά αυτό σταμάτησε».

Η απόδραση από την κόλαση

Όπως λέει στην κατάθεσή της το θύμα, το μαρτύριο δεν είχε τέλος. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν πώς θα δραπετεύσει από τα τρίσβαθα της κόλασης στην οποία την είχε πετάξει ο 38χρονος τότε, μαστροπός. Αυτό που περίμενε ήταν ένα λάθος του. Και το έκανε. Μια ευκαιρία που δεν άφησε να πάει χαμένη γιατί ήξερε ότι, αν δεν τα κατάφερνε, μετά δεν είχε γυρισμό… «Το πρωί της περασμένης Τρίτης ο Βασίλης έφυγε από το σπίτι αλλά για πρώτη φορά ξέχασε να κλειδώσει. Άνοιξα την πόρτα, κατέβηκα στον δρόμο και έφτασα στη στάση του λεωφορείου. Ανέβηκα και μετά από δύο στάσεις κατέβηκα στην Αχαρνών. Εκεί ζήτησα βοήθεια από μια γυναίκα η οποία φώναξε την Αστυνομία και ήρθαν αστυνομικοί με μοτοσικλέτες». Αυτό ήταν το φινάλε της εφιαλτικής ιστορίας που έζησε στην Αθήνα…