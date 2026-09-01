Πεύκη: 69χρονη τραυματίστηκε από μπετόβεργα που ήταν καρφωμένη στον δρόμο – «Μπορεί να σκοτωθεί άνθρωπος»

Αδιανόητη είναι η περιπέτεια που βίωσε μια γυναίκα 69 ετών στην Πεύκη όταν διασχίζοντας έναν δρόμο σκόνταψε σε μια μπετόβεργα που ήταν καρφωμένη, για άγνωστο λόγο, στην άσφαλτο.

Το περιστατικό σημειώθηκε εχθές (31.08.2026) περίπου στις 21:30 το βράδυ, στο ύψος της οδού Βρυούλων 16 στην Πεύκη. Σύμφωνα με την 69χρονη, αναγκάστηκε να περπατήσει στον δρόμο, καθώς τα πεζοδρόμια στο συγκεκριμένο σημείο ήταν αδιάβατα λόγω των εργασιών που πραγματοποιούνταν.

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Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνεται η μπετόβεργα να προεξέχει από την άσφαλτο. Στις υπόλοιπες εικόνες αποτυπώνονται τα τραύματα που υπέστη η 69χρονη μετά την πτώση της, με πληγές στα χέρια, αλλά και στα πόδια της. «Ήταν γύρω στις εννιάμισι το βράδυ. Στο συγκεκριμένο σημείο, περίπου στο ύψος της Βρυούλων 16, το πεζοδρόμιο από τη μία πλευρά ήταν γεμάτο υλικά για την κατασκευή του και ήταν αδιάβατο. Δεν μπορούσες να περπατήσεις από εκεί, όπως και από την άλλη πλευρά. Έπρεπε αναγκαστικά να βγεις κάτω στον δρόμο για να περπατήσεις», περιγράφει αρχικά η 69χρονη.

Η ίδια περπατούσε στον δρόμο κανονικά μέχρι την στιγμή που έπεσε πάνω στην βέργα και σκόνταψε. «Εγώ περπατούσα και δεν κοιτούσα κάτω, γιατί εκεί που περπατούσα ήταν άσφαλτος. Ξαφνικά σκόνταψα και έπεσα μπρούμυτα. Όταν σηκώθηκα, γύρισα να δω πού σκόνταψα και είδα μια μπετόβεργα να προεξέχει. Έπεσα πολύ άσχημα», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πτώση, η 69χρονη τραυματίστηκε στα χέρια και στα πόδια της, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr. Μάλιστα, όπως λέει, η μπετόβεργα της προκάλεσε τραύμα στο πόδι.

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Από την πτώση που υπέστη η ηλικιωμένη τραυματίστηκε τόσο στα χέρια όσα και στα πόδια όπως αποτυπώνεται και στις φωτογραφίες που παρουσιάζει το newsit.gr. «Γδάρθηκα στα χέρια και στα πόδια και στο κάτω μέρος του ποδιού μου έχω μια γραμμή από το σίδερο. Ευτυχώς είναι επιφανειακή και δεν είναι βαθύ το τραύμα». Μετά τον τραυματισμό της, η γυναίκα μετέβη στο Κέντρο Υγείας Αμαρουσίου, όπου, όπως αναφέρει, της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Τραύμα στο πόδι της 69χρονης

«Έκανα αντιτετανικό ορό και εμβόλιο για τον τέτανο και μου έδωσαν και αντιβιοτική κρέμα για τα τραύματα στα χέρια, τα οποία είναι πιο βαθιά. Μπορεί να έχω πάρει και κάποιο μικρόβιο, αφού άνοιξαν πληγές από τα χώματα. Είναι δυνατόν κάποιος που κάνει έργα να έχει έτσι εκτεθειμένο αυτό το σίδερο; Από εκεί περνάνε, εκτός από εμένα, και μηχανάκια και ποδήλατα, ειδικά από την άκρη», τονίζει.

Η γυναίκα έχει τραυματιστεί και στο χέρι

Η 69χρονη αναφέρει ότι δεν γνωρίζει αν η συγκεκριμένη μπετόβεργα προέρχεται από τα έργα κατασκευής των πεζοδρομίων ή από τις πρόσφατες εργασίες ασφαλτόστρωσης που έγιναν στην περιοχή. «Ο Δήμος κάνει τα έργα και φτιάχνει τα πεζοδρόμια. Από ό,τι είδα, γιατί έλειπα κι εγώ, έχουν ρίξει πρόσφατα άσφαλτο. Δεν ξέρω αν αυτό το σίδερο έχει μείνει από τα έργα του πεζοδρομίου ή από τα έργα της ασφαλτόστρωσης. Δεν μπορεί να είναι τόσο ανεύθυνοι και οι εργολάβοι και ο Δήμος. Μπορεί να σκοτωθεί άνθρωπος εκεί πέρα», λέει στο newsit.gr.

Ένας δρόμος που καθημερινά περνάνε δεκάδες πολίτες θα έπρεπε να είχαν μεριμνήσει να κάνουν μια ασφαλή δίοδο για τους πεζούς. «Όταν κλείνεις το πεζοδρόμιο, πρέπει να σκέφτεσαι από πού θα περνάνε οι πεζοί. Είμαι 69 χρονών. Δεν είμαι μικρή. Το θέμα είναι ότι στα έργα δεν έχει καθόλου προβλεφθεί πού θα περπατάνε οι πεζοί όταν κλείνεις τα πεζοδρόμια και από τις δύο πλευρές. Δεν τα κάνεις έστω μία-μία πλευρά».

Η ίδια μετά από την περιπέτεια της τονίζει ότι θα κινήσει όλες τις απαραίτητες ενέργειας προκειμένου να βρει το δίκιο της, αλλά και να αποφευχθούν ανάλογα περιστατικά που σε μεγαλύτερους ανθρώπους όπως εκείνη μπορεί να αποβούν και μοιραία.