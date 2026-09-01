Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 24χρονος Ούγγρος που οδηγούσε επικίνδυνα στο κέντρο της πόλης – «Ο δρόμος ήταν κλειστός όταν κάναμε drift»

«Ήταν ένα μεγάλο λάθος που προέκυψε από λάθος επικοινωνία μεταξύ της αστυνομίας και των διοργανωτών»
Οδηγός super car
Ο οδηγός που έκανε επικίνδυνους ελιγμούς στη Θεσσαλονίκη
Άγγελος Λαμπίδης
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Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στη Θεσσαλονίκη παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 24χρονος άνδρας από την Ουγγαρία που συνελήφθη καθώς οδηγούσε το σπορ αυτοκίνητο του πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς κινούμενος στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Συγκεκριμένα τα πλαίσια μίας εκδήλωσης με super car που διεξαγόταν στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή 30 Αυγούστου, ο Δήμος έδωσε άδεια στα αυτοκίνητα που συμμετείχαν, ώστε να παρκάρουν προσωρινά στη Νέα Παραλία στο ύψος γνωστού ξενοδοχείου.

Ο 24χρονος Ούγγρος όμως κατέληξε να οδηγεί το αυτοκίνητο του με μεγάλη ταχύτητα στο οδόστρωμα της Λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου και όλα κατεγράφησαν σε βίντεο που παραδόθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στην τροχαία και ο νεαρός οδηγός συνελήφθη.

Την ίδια ώρα άλλο super cars που, σύμφωνα με πληροφορίες, συμμετείχε στην εκδήλωση, κατεγράφη σε βίντεο να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα στη Νέα Παραλία.

Ο 24χρονος οδηγός από την Ουγγαρία συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 31 Αυγούστου μετά από έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση.

Σήμερα 1η Σεπτεμβρίου ο 24χρονος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης ώστε να δικαστεί, όμως η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για την Πέμπτη και ο 24χρονος αφέθηκε ελεύθερος.

Ο 24χρονος Ούγγρος μιλώντας στο newsit.gr τόνισε: «Ήταν ένα μεγάλο λάθος που προέκυψε από λάθος επικοινωνία μεταξύ της αστυνομίας και των διοργανωτών.

Και ο δρόμος ήταν κλειστός όταν έγινε αυτό. Όλοι βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου και ο δρόμος ήταν κλειστός. Δεν περνούσαν αυτοκίνητα, τίποτα.

Θα θέλαμε να πούμε σε όλους όσοι είδαν αυτό το βίντεο, στα παιδιά και σε όλους, ότι δεν συνιστούμε να γίνεται κάτι τέτοιο στον δρόμο.

Όλοι οι οδηγοί είναι οδηγοί αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων. Είναι όλοι έμπειροι οδηγοί. Δεν κάνουν λάθη στον δρόμο και δεν κάνουν πράγματα που δεν μπορούν να διαχειριστούν».

Την ίδια ώρα φίλη του 24χρονου που τον συνόδευε στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης συμπληρώνει στο newsit.gr:

« Κάποιος τράβηξε βίντεο με το αυτοκίνητο Lotus, το οποίο κινούνταν στον δρόμο, όπου περπατούσε κόσμος.

Δεν είμαι διοργανωτής. Είμαι απλώς ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό το ταξίδι. Πλήρωσα το ποσό συμμετοχής και μπορούσε να έρθει οποιοσδήποτε. Οι διοργανωτές είχαν μιλήσει με τον δήμαρχο ή με τον δήμο και είχαμε άδεια να παρκάρουμε εκεί. Υπήρχε και αστυνομικό όχημα.

Φτάσαμε στη Θεσσαλονίκη την Κυριακή το απόγευμα. Έβγαλαν κάποιες φωτογραφίες με ένα αυτοκίνητο που έκανε drift. Το άλλο αυτοκίνητο, η Lotus, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο όπου περπατούσε ο κόσμος και αυτό τράβηξε μεγάλη προσοχή.

Την επόμενη ημέρα ξυπνήσαμε, μαζέψαμε τις αποσκευές μας και ετοιμαζόμασταν να επιστρέψουμε στη χώρα μας, όπως έκαναν και όλοι οι υπόλοιποι. Ήμασταν εδώ με περισσότερα από 20 αυτοκίνητα. Όλοι έφυγαν και εμείς ήμασταν οι τελευταίοι.

Η αστυνομία ήταν γύρω από το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι προσπαθούσαν να μας γράψουν πρόστιμο ή κάτι τέτοιο, επειδή δεν μπορούσαμε να παρκάρουμε εκεί. Όμως οι διοργανωτές μάς είχαν πει ότι όλα ήταν εντάξει.

Θεσσαλονίκη

Δεν έγινε τίποτα στον δρόμο. Είναι απλώς ένας από τους συμμετέχοντες σε αυτό το ταξίδι και συνελήφθη όταν ετοιμαζόμασταν να επιστρέψουμε στη χώρα μας.

Ήταν ένα λάθος, επειδή οι διοργανωτές είχαν προχωρήσει σε όλο αυτό θεωρώντας ότι ήταν εντάξει με την αστυνομία και ότι ήταν κάτι που είχε κανονιστεί.

Γι’ αυτό όλοι έκαναν κάτι για να δείξουν τα αυτοκίνητα στα παιδιά, να τα κάνουν χαρούμενα. Ήρθαμε στην Ελλάδα για να σας δείξουμε τα αυτοκίνητα, να διασκεδάσουμε και μετά να φύγουμε».

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