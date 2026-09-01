Βάρη: Φωτιά κατέστρεψε ολοσχερώς σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου

Φωτιά εκδηλώθηκε σε σχολικό λεωφορείο στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, στο ύψος του Ribas, στον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, το μεσημέρι της Τρίτης (01.09.2026).

Για την κατάσβεση της φωτιάς στο σχολικό στη Βάρη επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κορωπίου, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

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Από τη φωτιά το σχολικό λεωφορείο καταστράφηκε ολοσχερώς. Στο όχημα δεν υπήρχαν επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός και ο συνοδηγός απομακρύνθηκαν με ασφάλεια.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.