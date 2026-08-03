Φωτιά στην Βοιωτία: Στον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες, αντιμέτωποι με τέσσερα κακουργήματα

Ενώπιον του ανακριτή οδηγούνται την Τρίτη (03.08.2026) οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026 στη Βοιωτία, πέρασε στη Δυτική Αττική και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, ενώ κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης έχασαν τη ζωή τους δύο άνθρωποι στη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα.

Για τη φωτιά στη Βοιωτία κατηγορούνται ο ιδιοκτήτης της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει την εγκατάσταση του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αιολικό πάρκο προς το κεντρικό δίκτυο και ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Οι δύο άνδρες κρατούνται στο Αστυνομικό Τμήμα Θήβας, εν αναμονή της απολογίας τους.

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Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ένας από τους κατηγορουμένους είναι εν ενεργεία δήμαρχος σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη υπό την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτης της εταιρείας που κατασκεύασε το δίκτυο. Ο δεύτερος εμφανίζεται ως ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου.

Η δικογραφία σχηματίστηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος άσκησε σε βάρος τους ποινικές διώξεις για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα και διέταξε την κράτησή τους μέχρι την απολογία τους.

Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζουν την κατηγορία του εμπρησμού σε δάσος ή δασική έκταση με ενδεχόμενο δόλο, από τον οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπινη ζωή και ο οποίος επεκτάθηκε σε μεγάλη έκταση, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Κατηγορούνται επίσης για πρόκληση βλάβης σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και για φθορά ξένης περιουσίας ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που εξυπηρετεί κοινωφελείς σκοπούς, όπως πυροσβεστικά οχήματα και περιπολικά.

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Αρμόδιες πηγές δεν αποκλείουν την άσκηση συμπληρωματικής δίωξης μετά τον θάνατο των δύο επιβαινόντων στο ένα από τα ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στην Ψάθα, ενώ επιχειρούσαν στο μέτωπο της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, τις αυτοψίες και την πραγματογνωμοσύνη στο σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά, οι κατηγορίες συνδέονται με τη μη τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων κατασκευής, επιθεώρησης και συντήρησης του εναέριου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη δικογραφία γίνεται λόγος για παραβίαση τεχνικών προδιαγραφών και κανόνων ασφαλείας, παρά το γεγονός ότι οι υπεύθυνοι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορούσαν να προκύψουν. Παράλληλα, εξετάζεται η μη αποψίλωση της βλάστησης κάτω από το σημείο ένωσης των καλωδίων και γύρω από τον πυλώνα, όπως προβλέπεται από τους σχετικούς κανονισμούς.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναζητήθηκε και ο ιδιοκτήτης του αιολικού πάρκου, ο οποίος δεν εντοπίστηκε. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ωστόσο, επικοινώνησε μέσω του δικηγόρου του με τις Αρχές και γνωστοποίησε ότι προτίθεται να εμφανιστεί προκειμένου να καταθέσει.

Όπως έχει ανακοινώσει το Πυροσβεστικό Σώμα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το αιολικό πάρκο και αποδίδεται σε αστοχία του δικτύου, η οποία προκάλεσε ταλάντωση των καλωδίων και σπινθήρα.

Οι ανεμογεννήτριες είχαν εγκατασταθεί πριν από λίγους μήνες και ηλεκτροδοτήθηκαν τον Μάιο, ενώ στις αρχές Ιουνίου άρχισαν να διοχετεύουν το παραγόμενο ρεύμα στο κεντρικό δίκτυο. Στις 27 Ιουνίου είχε εκδηλωθεί ακόμη μία μικρότερη πυρκαγιά κοντά στο ίδιο σημείο, η οποία είχε επίσης αποδοθεί σε πρόβλημα των καλωδίων, χωρίς ωστόσο να λάβει μεγάλες διαστάσεις.