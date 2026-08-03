Ένα μικρό «θαύμα» μέσα στις φλόγες στο Πόρτο Γερμενό: Ο Μπρούνο το κουτάβι που σώθηκε από τον Μάρκο – «Χτυπά ακόμα γρήγορα η καρδιά του»

Έχοντας τον Μπρούνο στα χέρια, ένα μικρό τσοπανόσκυλο που γλίτωσε από την τεράστια φωτιά, ο Μάρκος, Αλβανός που ζει εδώ και 35 χρόνια στο Πόρτο Γερμενό, μιλά για τις στιγμές αγωνίες που βίωσαν στην πυρόπληκτη περιοχή.

Όπως υποστηρίζει ο Μάρκος, ο αριθμός των καμένων σπιτιών από την κολοσσιαία φωτιά στο Πόρτο Γερμενό θα ανέβει σημαντικά από τις πρώτες εκτιμήσεις.

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«Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα σε ανθρώπους, όπως στο Μάτι. Ζώα, έχουν καεί φουλ», λέει ο άνδρας στο orangepress.gr.

«Αγριογούρουνα δεν το συζητάμε. Και μην πω αυτά που κρατάμε στα σπίτια μας που πολλοί τα παρατήσανε. Έρχονται το καλοκαίρι, τα ταΐζουν, τα φροντίζουν και φεύγουν τον χειμώνα και τα παρατάνε. Αυτό δεν μου αρέσει, δεν είναι σωστό», τονίζει και συμπληρώνει:

Όποιος θέλει ένα ζώο να το κρατά στο σπίτι, να το φροντίζει, και να το κρατάει. Να το αγαπάει για ένα μήνα είναι ωραία, όμως είναι δύσκολο για 16 χρόνια που ζει τούτος (δείχνει το κουτάβι που κρατάει) ή 15 που ζει μια γάτα».

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Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η καρδιά του Μπρούνο ακόμα χτυπά γρήγορα, λόγω των τρομακτικών στιγμών που βίωσε.

Ένας άλλος κάτοικος της περιοχής λέει ότι η φωτιά «κατέστρεψε τα πάντα. Και οργάνωση μηδέν. Οργάνωση μηδέν. Σήμερα (σ.σ. 03.08.2026) κάναμε προσευχή για να έρθει ένα ελικόπτερο. Αυτό που βλέπεις τώρα. Τα σπίτια καήκανε. Είμαστε δύο βράδια δίχως ύπνο. […] Μεγάλη καταστροφή ρε παιδί μου, αλλά δεν υπήρχε νομίζω οργάνωση».