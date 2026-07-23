Φωτιά στο Δερβένι: Σύλληψη 51χρονου, την προκάλεσε εκτελώντας γεωργικές εργασίες

Μεγάλη φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) ενώ μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς που «έπνιγαν» την περιοχή. Η φωτιά οροθετήθηκε ενώ ένας 51χρονος συνελήφθη από τις αρμόδιες ανακριτικές αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο συλληφθείς φέρεται να προκάλεσε από αμέλεια τη φωτιά στο Δερβένι, κατά την εκτέλεση γεωργικών εργασιών με τη χρήση καταστροφέα.

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Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, λαμβάνοντας μεγάλες διαστάσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Σύμφωνα με το Πυροσβεστικό Σώμα, από την αρχή του έτους έχουν επιβληθεί 596 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 833.993,42 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 214 συλλήψεις για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 188 αφορούσαν περιπτώσεις αμέλειας και οι 26 περιπτώσεις πρόθεσης.