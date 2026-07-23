Βάσεις 2026: Σε ποιες σχολές οι υποψήφιοι των Πανελληνίων μπήκαν με λίγο πάνω από 7000 μόρια

Η ανακοίνωση των Βάσεων Εισαγωγής στα ΑΕΙ έβαλε τέλος στην αγωνία των υποψηφίων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες που είδαν τους κόπους τους να ανταμείβονται.

Πολλές βέβαια ήταν και οι σχολές που είχαν ιδιαίτερα χαμηλές Βάσεις και υπήρξαν μάλιστα υποψήφιοι που συγκέντρωσαν λίγο πάνω από 7000 μόρια, όμως αυτός ο αριθμός τους έδωσε την ευκαιρία να εισαχθούν.

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Ο τελευταίος που κέρδισε μια θέση στο Τμήμα Στατιστικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά, συγκέντρωσε 7.190 μόρια, καταγράφοντας τη χαμηλότερη βάση εισακτέου.

Στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη, ο τελευταίος υποψήφιος μπήκε στη σχολή με 7.380 μόρια.

Χαμηλή ήταν η βάση και στο Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη. Ο τελευταίος συγκέντρωσε 7.540 μόρια, ενώ με τα ίδια μόρια πήρε εισιτήριο και υποψήφιος στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στα Γρεβενά.

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Τα χαμηλότερα μόρια που χρειάστηκε κάποιος για να μπει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στην Πρέβεζα ήταν 7.640 μόρια.

Λίγο πιο ψηλά ήταν η βάση Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Μυτιλήνη με 7.970 μόρια.

Μόλις πάνω από τα 8.000 μόρια (8.080) ήταν η βάση για την εισαγωγή στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στην Ορεστιάδα, ενώ στο Τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του Ιονίου Πανεπιστημίου στο Αργοστόλι ο τελευταίος πήρε διαβατήριο για το Πανεπιστήμιο με 8.110 μόρια.