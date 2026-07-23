Ελλάδα

Συναγερμός στον Άρειο Πάγο για καπνούς από το υπόγειο

Στο σημείο έχουν σπεύσει 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες ενώ μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί εστία πυρκαγιάς
Άρειος Πάγος
Photo / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / Eurokinissi
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Συναγερμός σήμανε στον Άρειο Πάγο το απόγευμα της Πέμπτης 23.07.2026, για καπνούς στο υπόγειο του κτιρίου.

Στον Άρειο Πάγο μεταβαίνουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για το περιστατικό, καθώς προκλήθηκε μεγάλη ανησυχία από τους καπνούς.

Στο σημείο έχουν σπεύσει 5 οχήματα με 12 πυροσβέστες ενώ μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί εστία πυρκαγιάς ενώ γίνονται έλεγχοι για να εντοπιστεί το πρόβλημα που προκαλεί τους καπνούς, με ένα από τα σενάρια να είναι το βραχυκύκλωμα. 

Στο κτίριο διακόπηκε η ηλεκτροδότηση, ενώ από το σημείο που βγαίνουν οι καπνοί φαίνεται να βρίσκονται μετασχηματιστές.

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