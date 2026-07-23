Ελλάδα

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 32χρονη Ισπανίδα που μετέφερε 19 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα

Η γυναίκα είχε αναλάβει τη μεταφορά της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Ελλάδα για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος
Χειροπέδες σε 32χρονη Ισπανίδα στο Ηράκλειο που μετέφερε 19 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα
Χειροπέδες σε 32χρονη Ισπανίδα στο Ηράκλειο που μετέφερε 19 κιλά κάνναβης σε βαλίτσα / neakriti.gr
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Συνελήφθη 32χρονη με μία βαλίτσα γεμάτη κάνναβη από τις αρχές στο Ηράκλειο. Στην κατάσχεση 19 κιλών και 100 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) η αστυνομία στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης».

Η 32χρονη που βρέθηκε με κάνναβη στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά της μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Ελλάδα για λογαριασμό διεθνούς κυκλώματος.

Η επιχείρηση οργανώθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την αεροπορική μεταφορά κάνναβης από χώρα του εξωτερικού, σύμφωνα με τη neakriti.gr.

Δείτε βίντεο:

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου, οι οποίοι εντόπισαν την 32χρονη κατά την άφιξή της.

Κατά τον έλεγχο της αποσκευής της βρέθηκαν κρυμμένες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 19 κιλά και 100 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 210 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

neakriti.gr
neakriti.gr

Κατά την αστυνομική έρευνα εξετάζεται ο ισχυρισμός ότι η γυναίκα ενεργούσε κατόπιν εντολής ομοεθνή της και ότι τα ναρκωτικά επρόκειτο να παραδοθούν σε άλλα πρόσωπα για περαιτέρω διακίνηση. Να σημειωθεί πώς ερχόταν από Βαρκελώνη. 

neakriti.gr
neakriti.gr

Η 32χρονη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ηρακλείου.

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