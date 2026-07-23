Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Μήνυμα του 112 για καπνούς και ετοιμότητα – 10 εναέρια μέσα στη μάχη

Μεγάλη είναι φωτιά που μαίνεται από το πρωί της Πέμπτης (23.07.2026) στο Δερβένι Θεσσαλονίκης ενώ μήνυμα του 112 στάλθηκε στους κατοίκους για τους πυκνούς καπνούς που «πνίγουν» την περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί, σε αγροτοδασική έκταση στο Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί άμεσα μεγάλη πυροσβεστική δύναμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής συνεχώς ενισχύονται…. Στο σημείο επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων των πυροσβεστικών δυνάμεων από τη Μολδαβία (12 πυροσβέστες με 3 οχήματα). Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Επίσης, επιχειρούν εθελοντές, ενώ συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχουν υδροφόρες και μηχάνημα έργου του δήμου Θεσσαλονίκης.

Ενισχύθηκαν περαιτέρω οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 120 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 33 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 #πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Μήνυμα του 112 στάλθηκε λίγο μετά τις 10:00 με τις αρχές να ζητούν από τους κατοίκους να κλείσουν πόρτες και παράθυρα και να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους λόγω των πυκνών καπνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Πυρκαγιά στην περιοχή #Δερβένι της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης



Καπνοί κατευθύνονται στην περιοχή



Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρου, κλείστε πόρτες & παράθυρα



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



… — 112 Greece (@112Greece) July 23, 2026

Ταυτόχρονα ζητούν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Δερβένι Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης και επιχειρούν 78 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 22 οχήματα, συμπεριλαμβανομένων 12 πυροσβεστών με 3 οχήματα από την Μολδαβία, καθώς και εθελοντές. Από αέρος… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 23, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες του ErtNews, δεν απειλούνται κατοικίες ούτε εγκαταστάσεις του Περιβαλλοντικού Πάρκου Δερβενίου.

Για τα αίτια της φωτιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, το οποίο διερευνά τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).