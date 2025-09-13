Φωτιά στο εστιατόριο Ovio του σεφ Πάνου Ιωαννίδη: Ξεκίνησε από κατσαρόλα

Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε στο ιταλικό εστιατόριο Ovio του σεφ Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα το πρωί του Σαββάτου (13.9.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη, χωρίς ευτυχώς να πάρει διαστάσεις, ενώ εξαιτίας της θερμότητας έσκασε ένας σωλήνας νερού της πολυκατοικίας.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό με ανάρτησή του εστιατορίου στο Instagram, το κατάστημα δεν θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο εστιατορίου στην Αθήνα. Επιχείρησαν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 13, 2025

Από τη φωτιά δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός.