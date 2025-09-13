Ελλάδα

Φωτιά στο εστιατόριο Ovio του σεφ Πάνου Ιωαννίδη: Ξεκίνησε από κατσαρόλα

Το εστιατόριο δεν θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές
Ο Πάνος Ιωαννίδης
Ο Πάνος Ιωαννίδης / NDPPHOTO

Μικρής έκτασης φωτιά εκδηλώθηκε στο ιταλικό εστιατόριο Ovio του σεφ Πάνου Ιωαννίδη στο Σύνταγμα το πρωί του Σαββάτου (13.9.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε από κατσαρόλα στην κουζίνα του εστιατορίου του Πάνου Ιωαννίδη, χωρίς ευτυχώς να πάρει διαστάσεις, ενώ εξαιτίας της θερμότητας έσκασε ένας σωλήνας νερού της πολυκατοικίας. 

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό με ανάρτησή του εστιατορίου στο Instagram, το κατάστημα δεν θα λειτουργήσει σήμερα Σάββατο ώστε να αποκατασταθούν οι ζημιές. 

Η ανακοίνωση του Ovio
Η ανακοίνωση του Ovio:

Από τη φωτιά δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός. 

