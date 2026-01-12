Ελλάδα

Φωτιά στο Ίλιον: Η στιγμή που το σπίτι τυλίγεται στις φλόγες

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούγονταν εκρήξεις από τον χώρο κάτι που εξετάζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία
Φωτιά στο Ίλιον
Η στιγμή που ξέσπασε η φωτιά σε διαμέρισμα στο Ίλιον / OrangePress

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου στο Ίλιον μετά από μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε διπλοκατοικία.

Για την φωτιά στο Ίλιον κινητοποιήθηκαν άμεσα 22 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και κλιμακοφόρο ενώ η κατοικία κάηκε ολοσχερώς μαζί με δυο αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο ισόγειο.

Σε βίντεο έχει καταγραφεί η στιγμή της εκδήλωσης της μεγάλης φωτιάς στη διπλοκατοικία της οδού Κισσάμου στο Ίλιον.

Στις εικόνες φαίνεται ένας πίδακας καπνού να ξεπηδά από το κτίριο το οποίο καίγεται ολοσχερώς, μαζί με δύο αυτοκίνητα που βρίσκονταν στο ισόγειο.

Κάτοικοι αναφέρουν ότι ακούγονταν εκρήξεις από τον χώρο κάτι που εξετάζει η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν τις πέντε το απόγευμα έχοντας προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές αλλά όχι τραυματισμούς.

