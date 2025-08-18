Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Ξέσπασε από κεραυνό σε δύσβατη περιοχή

Η γρήγορη επέμβαση από γη και αέρα έφερε αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα
Ελικόπτερο στην κατάσβεση της φωτιάς στη Φωκίδα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.08.2025) στη Φωκίδα κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι στη Φωκίδα, σε δύσβατο μέρος μεταξύ Δεσφίνας και Αράχωβας,

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Φωκίδας, Γιώργο Μπέσιο, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα.

 

Η γρήγορη επέμβαση από γη και αέρα έφερε αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα.

