Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Ξέσπασε από κεραυνό σε δύσβατη περιοχή

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (18.08.2025) στη Φωκίδα κινητοποιώντας τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι στη Φωκίδα, σε δύσβατο μέρος μεταξύ Δεσφίνας και Αράχωβας,

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο Πολιτικής Προστασίας της Φωκίδας, Γιώργο Μπέσιο, «πρόκειται για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε ύστερα από κεραυνό σε δύσβατη και απόκρημνη περιοχή.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων.

Στο σημείο έσπευσαν 26 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, εννέα οχήματα και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025

Η γρήγορη επέμβαση από γη και αέρα έφερε αποτέλεσμα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν υπό έλεγχο το πύρινο μέτωπο λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα.