Φωτιά στο Κομπότι Άρτας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση – Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

Κρανίου τόπος και σήμερα (31.07.2026) η χώρα με πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς να έχουν εκδηλωθεί σε αρκετές περιοχές της Αττικής και Πελοπόννησο καθώς νέα φωτιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας για την οποία στάλθηκε μήνυμα του 112.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρχές της Άρτας, καθώς μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κομπότι. Το μεσημέρι της Παρασκευής στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να εκκενώσουν προς Σελλάδες.

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«Αν βρίσκεστε στο Κομπότι στη περιφερειακή ενότητα της Άρτας μετακινηθείτε προς το Στάδιο Σελλάδων. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Fire in your area



‼️ If you are in #Kompoti in the regional unit of #Arta move away to #Sellades_Stadium



‼️ Follow the instructions of the Authorities



ℹ️ ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 31, 2026

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κοντά στον οικισμό.

https://www.facebook.com/reel/1572105307889131 https://www.facebook.com/photo/?fbid=1452182153611710&set=a.592875626209038

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 31, 2026

Στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άρτα και γειτονικές περιοχές, ενώ αναμένεται η συνδρομή από αέρος, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, για να περιοριστεί το μέτωπο πριν απειλήσει άμεσα κατοικίες.