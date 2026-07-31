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Φωτιά στο Κομπότι Άρτας: Μήνυμα του 112 για εκκένωση – Σηκώθηκαν 3 αεροσκάφη

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κοντά στον οικισμό
Κομπότι
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Κρανίου τόπος και σήμερα (31.07.2026) η χώρα με πολλαπλά μέτωπα πυρκαγιάς να έχουν εκδηλωθεί σε αρκετές περιοχές της Αττικής και Πελοπόννησο καθώς νέα φωτιά ξέσπασε και στο Κομπότι Άρτας για την οποία στάλθηκε μήνυμα του 112.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και τις αρχές της Άρτας, καθώς μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κομπότι. Το μεσημέρι της Παρασκευής στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων να εκκενώσουν προς Σελλάδες.

«Αν βρίσκεστε στο Κομπότι στη περιφερειακή ενότητα της Άρτας μετακινηθείτε προς το Στάδιο Σελλάδων. Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες και λόγω των ανέμων και της ξηρασίας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, κοντά στον οικισμό.

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kompoti arta
kompoti arta fotia

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στο σημείο σπεύδουν και επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής από την Άρτα και γειτονικές περιοχές, ενώ αναμένεται η συνδρομή από αέρος, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, για να περιοριστεί το μέτωπο πριν απειλήσει άμεσα κατοικίες.

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