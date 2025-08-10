Φωτιά στο Λασίθι: Κάηκαν 17 στρέμματα δάσους κοντά στο χωριό Ανδριανός

Καταστροφικό ήταν το πέρασμα της φωτιάς που ξέσπασε στο Λασίθι την Παρασκευή (10.8.2025), καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν το δάσος γύρω από το χωριό Ανδριανός έγινε στάχτη.

Στο σημείο για την κατάσβεση της φωτιάς στο Λασίθι επιχειρούσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και συγκεκριμένα 22 οχήματα, με 65 άντρες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ. Μάλιστα, σηκώθηκαν και ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού.

Δύναμη της πυροσβεστικής παρέμεινε στην περιοχή καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Σύμφωνα με το cretapost η φωτιά έχει κάψει 20 στρέμματα γης και πιο συγκεκριμένα 17 στρέμματα δασικής και 3 στρέμματα γεωργικής έκτασης.