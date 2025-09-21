Ελλάδα

Φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας – Σηκώθηκαν 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα
Φωτιά στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας
Φωτιά στο Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας / proininews.gr

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας το μεσημέρι της Κυριακής (21.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Καβάλα ήταν άμεση.

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

 

Ρίψεις νερού πραγματοποιούνται από δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

