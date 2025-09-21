Φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας – Σηκώθηκαν 2 αεροπλάνα και 1 ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας το μεσημέρι της Κυριακής (21.9.25).

Για την κατάσβεση της φωτιάς η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Καβάλα ήταν άμεση.

Στο σημείο έφτασαν και επιχειρούν 52 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ και 14 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μυρτόφυτο Παγγαίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και της 21ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

Ρίψεις νερού πραγματοποιούνται από δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.