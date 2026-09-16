Κυψέλη: Ο Χάρης Δούκας κατέθεσε στην Εισαγγελία το πόρισμα για τις ρωγμές σε κτίρια – «Καθιζήσεις τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό»

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (16.9.26) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης σχετικά με τις σοβαρές καθιζήσεις και τις ζημιές που έχουν προκληθεί σε κτίρια της περιοχής από τις εργασίες του Μετρό.

​Εξερχόμενος από το δικαστικό μέγαρο, ο Χάρης Δούκας τόνισε πως η άμεση διαβίβαση του πορίσματος στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας αποτελούσε χρέος της δημοτικής αρχής, καθώς τα νέα ευρήματα εντείνουν την αβεβαιότητα των πολιτών.

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​«Καταθέσαμε την έκθεση των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων της Κυψέλης στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας των Πρωτοδικών Αθηνών και νομίζω ότι ήταν χρέος μας να διαβιβάσουμε την έκθεση αυτή άμεσα, διότι τα δεδομένα όχι απλώς δεν διατηρούν, αλλά εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα στους κατοίκους. Υπάρχουν καθιζήσεις, λέει η έκθεση, που είναι τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν κοκκινίσει, που σημαίνει ότι υπάρχει υψηλή διακινδύνευση».

​Παράλληλα, ο δήμαρχος Αθηναίων σημείωσε ότι τα στοιχεία που έχει αποστείλει η «Ελληνικό Μετρό» είναι ελλιπή, καθώς καλύπτουν μόλις 14 οικοδομές -για δύο εκ των οποίων δεν υπάρχουν καν δεδομένα- την ώρα που τα πληγέντα κτίρια εκτιμώνται σε 24:

«Έχουν γίνει μια σειρά από ελέγχους που κατηγοριοποιούν τις κατοικίες σε επίπεδα διακινδύνευσης και είναι κάποιες που έχουν κοκκινίσει και μετά με επιμέρους επιπλέον ελέγχους κιτρινίζουν. Δεν πρασινίζουν δηλαδή. Και αυτό τι δείχνει; Δείχνει ότι υπάρχουν βλάβες στον φέροντα οργανισμό. Τώρα πόσο κρίσιμες είναι αυτές οι βλάβες; Αυτό θέλουμε να δούμε. Θέλουμε στατικό έλεγχο, να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει τελικά πρόβλημα στις πολυκατοικίες και οι βλάβες που έχουν δημιουργηθεί να αποκατασταθούν από την εταιρεία».

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​Οι τρεις όροι

​Αναφορικά με τη δικαστική εξέλιξη, ο κ. Δούκας επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα από την Εισαγγελία, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένονται τα πορίσματα του ΤΕΕ αλλά και η τεχνική μελέτη για τους όρους επανεκκίνησης του μετροπόντικα.

​Ο Δήμαρχος Αθηναίων υπογράμμισε εκ νέου τις τρεις βασικές προϋποθέσεις που θέτουν ο Δήμος και οι κάτοικοι: «Εμείς θέλουμε να είμαστε σαφείς. Ζητάμε τρία πράγματα. Νούμερο ένα: όλα τα δεδομένα για τις πολυκατοικίες και τα δεδομένα από τον Μετροπόντικα γιατί δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Νούμερο δύο: στατικό έλεγχο σε όλα τα κτίρια για να σπάσουμε το αίσθημα της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας και βεβαίως δίκαιες αποκαταστάσεις, όπου βρούμε πρόβλημα να το επιδιορθώσουν με δική τους ευθύνη. Και νούμερο τρία: ασφαλής επανεκκίνηση του Μετροπόντικα. Θέλουμε δηλαδή να πάρουμε και εμείς το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων των κατοίκων και να δούμε αναλυτικά τα δεδομένα και τι προτείνουν οι ειδικοί για το πώς μπορεί να επανεκκινήσει».