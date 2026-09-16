Ελλάδα

ΙΣΑ: Σε 43 γιατρούς αφαίρεσε προσωρινά την άδεια ασκήσεως – Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά τους ελέγχους

Στοιχεία για τους ελέγχους που πραγματοποιεί στους φορείς της περιοχής ευθύνης του, έδωσε στην δημοσιότητα ο ΙΣΑ
Γιατρός
Φωτογραφία αρχείου / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) τα τελευταία δέκα χρόνια έχει δεχθεί περισσότερες από 200 καταγγελίες εις βάρος γιατρών στην Αθήνα ενώ από το 2020 έως σήμερα έχει επιβάλλει ποινές, χρηματικές κυρώσεις ή έχει αφαιρέσει προσωρινά την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από 43 γιατρούς.

Ωστόσο οι ποινές που τους έχουν επιβληθεί από τον ΙΣΑ είναι σε πολλές περιπτώσεις «χάδι». Και αυτό διότι τα χρηματικά πρόστιμα είναι κατά μέσον όρο κάτω από 6.500 ευρώ ανά γιατρό. Η δε παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος στις περισσότερες περιπτώσεις είναι από 1 έως 9 μήνες.

Όπως ανακοίνωσε ο ΙΣΑ, στην περιφέρειά του λειτουργούν σήμερα περισσότεροι από 16.500 υγειονομικοί φορείς. Αυτοί είναι:

  • Ιδιωτικά ιατρεία
  • Πολυϊατρεία
  • Διαγνωστικά εργαστήρια, είτε με τη μορφή της ατομικής επιχείρησης

Από το 2024 έως σήμερα ελέγχθηκαν για την έκδοση αρχικής βεβαίωσης λειτουργίας ή τροποποίηση αυτής περίπου 5.500 φορείς. Επιπλέον κατά το ίδιο χρονικό διάστημα ο ΙΣΑ διενήργησε περίπου 1.000 ελέγχους είτε στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου ή μετά από καταγγελία.

Την τελευταία 10ετία, έχουν διενεργηθεί αυτεπαγγέλτως από τον ΙΣΑ περισσότεροι από 4.100 επανέλεγχοι σε ιδιωτικούς φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Διεξήχθησαν επίσης 227 έλεγχοι κατόπιν καταγγελιών.

Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν

Σε πόσες περιπτώσεις εντόπισαν οι έλεγχοι κάτι επιλήψιμο; Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, «στο πλαίσιο της ως άνω ελεγκτικής δραστηριότητας και κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων της κείμενης νομοθεσίας, έχουν επιβληθεί από το Δ.Σ. του ΙΣΑ ως διοικητικές κυρώσεις»:

  • Χρηματικά πρόστιμα σε 40 φορείς ΠΦΥ, συνολικού ύψους 1.328.616,59 ευρώ
  • Ανάκλησης της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας, για χρονικό διάστημα από 1 έως και 6 μήνες, σε 18 φορείς ΠΦΥ
  • Οριστική διακοπή λειτουργίας και σφράγιση του φορέα σε 12 φορείς ΠΦΥ
  • Όσον αφορά, εξ άλλου, τους γιατρούς, το Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΙΣΑ έχει επιβάλλει από το 2020 έως σήμερα:
  • Χρηματικά πρόστιμα συνολικού ύψους 114.500 ευρώ σε 18 γιατρούς
  • Προσωρινή παύση άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος σε 25 γιατρούς

Πόσο διήρκησε αυτή η παύση;

Ο ΙΣΑ παραθέτει αναλυτικά στοιχεία ως εξής:

  • 3 χρόνια σε 2 γιατρούς
  • 2 χρόνια σε 2 γιατρούς
  • 1 χρόνο σε 3 γιατρούς
  • 9 μήνες σε 1 γιατρό
  • 6 μήνες σε 5 γιατρούς
  • 3 μήνες σε 9 γιατρούς
  • 2 μήνες σε 2 γιατρούς
  • 1 μήνα σε 1 γιατρό

Πηγή: iatropedia.gr

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
255
197
165
151
94
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κυψέλη: Ο Χάρης Δούκας κατέθεσε στην Εισαγγελία το πόρισμα για τις ρωγμές σε κτίρια – «Καθιζήσεις τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό»
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών κατέθεσε το πρωί της Τετάρτης (16.9.26) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, την έκθεση των εμπειρογνωμόνων...
Κυψέλη: Ο Χάρης Δούκας κατέθεσε στην Εισαγγελία το πόρισμα για τις ρωγμές σε κτίρια – «Καθιζήσεις τέσσερις φορές πάνω από το κανονικό»
Έφεση κατά της αποφυλάκισης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα από οικογένεια θύματος
Την αίτηση κατά του βουλεύματος για την αποφυλάκιση του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα θα καταθέσει αύριο ο σύζυγος της Βασιλικής Σκαμπαρδώνη, μητέρας δύο ανήλικων παιδιών
Το εργοστάσιο της Βιολάντα
Newsit logo
Newsit logo