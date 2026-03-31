Φωτιά στο παράρτημα του υπουργείου Εσωτερικών – Τέθηκε υπό έλεγχο

Φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 2 το μεσημέρι την Τρίτη (31.03) σε παράστημα του υπουργείου Εσωτερικών στο κέντρο της Αθήνας, όπου στεγάζεται το ληξιαρχείο Αθηνών.

Η φωτιά ξέσπασε στο υπόγειο χώρο του υπουργείου Εσωτερικών στην οδό Ευαγγελιστρίας 2. Άμεση ήταν η παρέμβαση της πυροσβεστικής και η φωτιά πολύ γρήγορα τέθηκε υπό έλεγχο.

Την ώρα που η οδός Μητροπόλεως είναι ασφυκτικά γεμάτη κόσμο λόγω της κηδείας της μεγάλης ερμηνεύτριας Μαρινέλλας, ένα πυροσβεστικό όχημα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο προκάλεσε αναστάτωση.