Φωτιά στο Πετρωτό Φθιώτιδας – Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων
Πυροσβεστικό όχημα
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 05.09.2025 για φωτιά που ξέσπασε στη Φθιώτιδα.

Η φωτιά καίει στην περιοχή Πετρωτό, κοντά στον Δομοκό Φθιώτιδας. Σύμφωνα με πληροφορίες το συμβάν είναι σε δύσνατο σημείο ενώ σύμμαχος των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι ο καιρός καθώς δεν έχει άνεμο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 68 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων από 4η και 10η ΕΜΟΔΕ και 20 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές χτες Πέμπτη προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα για πυρκαγιά από πρόθεση στην περιοχή της Αμφίκλειας. Σε βάρος του 60χρονου έχει στοιχειοθετηθεί η κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση.

