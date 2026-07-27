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Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης – Ρίψεις νερού από ελικόπτερο

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο
Φωτιά στην Κοζάνη
kozan.gr
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Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης το πρωί της Δευτέρας (27.7.26).

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 11 το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης, έπειτα από αναφορά για καπνό σε πευκόφυτη έκταση στην περιοχή Παρχάρια, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου του δήμου Κοζάνης. Η κινητοποίηση για την κατάσβεση της φωτιάς ήταν άμεση.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο.

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