Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης – Ρίψεις νερού από ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης το πρωί της Δευτέρας (27.7.26).

Συναγερμός σήμανε λίγο πριν τις 11 το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Κοζάνης, έπειτα από αναφορά για καπνό σε πευκόφυτη έκταση στην περιοχή Παρχάρια, στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Δημητρίου του δήμου Κοζάνης. Η κινητοποίηση για την κατάσβεση της φωτιάς ήταν άμεση.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, πέντε οχήματα και ένα ελικόπτερο.