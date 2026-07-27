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Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου - Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα
Ελλάδα

Φωτιά στο Ηράκλειο στην περιοχή Αληθινή: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αληθινή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112
Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου
Φωτιά στην Αληθινή Ηρακλείου
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Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα (27.07.2026) στην περιοχή Αληθινή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Φαιστού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αληθινή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

 

 

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς.

 

Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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