Φωτιά στο Ηράκλειο στην περιοχή Αληθινή: Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε στο Ηράκλειο, τη Δευτέρα (27.07.2026) στην περιοχή Αληθινή, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στην περιοχή Φαιστού στο Ηράκλειο με αποτέλεσμα να σταλεί μήνυμα του 112 στα κινητά των κατοίκων, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ



Πυρκαγιά στην περιοχή #Αληθινή της Περιφερειακής Ενότητας #Ηρακλείου



Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 27, 2026

«Πυρκαγιά στην περιοχή Αληθινή της περιφερειακής ενότητας Ηρακλείου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έχει αναπτυχθεί μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για την κατάσβεση της φωτιάς.

Συγκεκριμένα, έχουν σπεύσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, επτά οχήματα και δύο ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Αληθινή Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.