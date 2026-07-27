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Ελλάδα

Δίκη για τα Τέμπη: Δικηγόροι κατηγορούμενων διαφωνούν με την εισαγγελική πρόταση για απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων των κατηγορούμενων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι διαφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση για αναστολή της δίκης
Δίκη για τα Τέμπη
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΤΖΕΚΑΣ/EUROKINISSI
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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης κατηγορουμένων επί της εισαγγελικής πρότασης για απόρριψη των αιτημάτων αναβολής της δίκης για τα Τέμπη με βάση το άρθρο 59 (παράγραφος 1) του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Το συγκεκριμένο αίτημα υπέβαλαν στη δίκη για τα Τέμπη συνήγοροι υπεράσπισης κατηγορουμένων στελεχών της ΕΡΓΟΣΕ οι οποίοι βρίσκονται επίσης κατηγορούμενοι στην δικογραφία που χειρίζεται το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υλοποίηση της σύμβασης 717 που είχε ως αντικείμενο την «Ανάταξη και Αναβάθμιση του συστήματος Σηματοδότησης- Τηλεδιοίκησης και Αντικατάστασης 70 Αλλαγών Τροχιάς σε Εντοπισμένα Τμήματα του Άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας (πλην τμήματος Τιθορέα – Δομοκός)».

Η σημερινή συνεδρίαση ξεκίνησε με τις τοποθετήσεις των συγκεκριμένων συνηγόρων οι οποίοι διαφώνησαν με την εισαγγελική πρόταση και επέμειναν στο αίτημά τους σχετικά με την αναβολή ή αναστολή της δίκης στη βάση του άρθρου 59.

Να σημειωθεί πως το κακούργημα για το οποίο κατηγορούνται τα στελέχη της ΕΡΓΟΣΕ στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών ενώ η άσκηση ποινικής δίωξης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορά τη ζημία στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αδικήματα για τα οποία τους ασκήθηκε δίωξη είναι μεταξύ άλλων η απάτη.

«Η κατηγορία της διατάραξης στέκει και πέφτει με την κατηγορία της απάτης» ανέφερε ο συνήγορος υπεράσπισης πρώην προέδρου της ΕΡΓΟΣΕ, Χρίστος Μυλωνόπουλος επισημαίνοντας πως ο βασικός ισχυρισμός για τον εντολέα του ήταν το απαράδεκτο της ποινικής του δίωξης.

«Είναι δογματικώς εσφαλμένη η πρόταση της εισαγγελέως», ανέφερε άλλος συνήγορος υπεράσπισης κατηγορουμένου στελέχους της ΕΡΓΟΣΕ τονίζοντας πως οι δύο δικογραφίες αφορούν το ίδιο ιστορικό γεγονός. Επεσήμανε επίσης πως η μία υπόθεση ασκεί «ουσιώδη αποδεικτική επιρροή» στην άλλη είτε αρνητικά είτε θετικά. Ανέφερε ακόμα πως η εφαρμογή του άρθρου 59 θα «αποτρέψει τον κίνδυνο αντιφατικών αποφάσεων».

«Η εισαγγελέας είδε τα αιτήματά μας μ’ ένα σκεπτικό επιφανειακό και με εσφαλμένη ερμηνεία» επεσήμανε άλλος συνήγορος.

Οι τοποθετήσεις επί της εισαγγελικής πρότασης είναι σε εξέλιξη.

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