Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πώς το drone της πυροσβεστικής «είδε» έγκαιρα το πύρινο μέτωπο

Drone της πυροσβεστικής εντόπισε τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα την Τετάρτη (03.06.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.

Καθώς το drone αποκάλυπτε τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, σήμαινε συναγερμός στην πυροσβεστική με το πρώτο όχημα που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή να φτάνει στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη ρίψη νερού.

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Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το πύρινο μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο.

Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

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Συνδρομή παρείχαν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα. Απο την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.