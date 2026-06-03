Ελλάδα

Φωτιά στον Ασπρόπυργο: Πώς το drone της πυροσβεστικής «είδε» έγκαιρα το πύρινο μέτωπο

Το πρώτο όχημα της πυροσβεστικής έφτασε στο σημείο σε μόλις τρία λεπτά, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη ρίψη νερού
Φωτιά στον Ασπρόπυργο
Στιγμιότυπο από τη φωτιά στον Ασπρόπυργο / πηγή φωτογραφίας Πυροσβεστική Υπηρεσία
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Drone της πυροσβεστικής εντόπισε τη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα την Τετάρτη (03.06.2026) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφός Ασπροπύργου.

Καθώς το drone αποκάλυπτε τη φωτιά στον Ασπρόπυργο, σήμαινε συναγερμός στην πυροσβεστική με το πρώτο όχημα που εκτελούσε περιπολία στην περιοχή να φτάνει στο σημείο μόλις τρία λεπτά αργότερα, ξεκινώντας αμέσως την πρώτη ρίψη νερού.

Λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της έντονης κλίσης, το πύρινο μέτωπο κινήθηκε ταχύτατα προς δύσβατη έκταση νοτιοδυτικά της Πάρνηθας, δημιουργώντας κίνδυνο επέκτασης προς τον ορεινό όγκο.

Η άμεση ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 2 ομάδες Μ.Ε.Τ.Π.Ε., εθελοντές, 32 πυροσβεστικά οχήματα και περιοδικά 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους.

Συνδρομή παρείχαν επίσης, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Αττικής. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λάμβανε συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Φωτιά στον Ασπρόπυργο
πηγή φωτογραφίας Πυροσβεστική Υπηρεσία

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη προς δύσβατη ορεινή περιοχή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της προς την Πάρνηθα. Απο την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για τη διερεύνηση των αιτιών έχει ήδη επιληφθεί η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.). Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία το αρχικό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται σε σημείο με ελαστικά, απορρίμματα και ογκώδη αντικείμενα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
156
132
115
85
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ραντεβού στην Άνω Γλυφάδα για την οδική ασφάλεια
Το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου, ο Σύλλογος Γονέων του 5ου Δημοτικού σχολείου Γλυφάδας, σε συνεργασία με το «StAr, Ίδρυμα Άρη Σταθάκη για την Οδική Ασφάλεια» μας προσκαλούν στην 1η ημερίδα Οδικής Ασφάλειας
Child with rucksack riding on bikes in the park near school. Pupil with backpack outdoors.
Άγριος ξυλοδαρμός οδηγού λεωφορείου στο Ίλιον μετά από σύγκρουση με μηχανάκι - «Κατέβηκα και άρχισε να μου ρίχνει μπουνιές»
Μέσα σε λίγα λεπτά, έφτασε το περιπολικό της αστυνομίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο ΚΑΤ, ενώ ο οδηγός της μοτοσυκλέτας συνελήφθη
Ίλιον
Newsit logo
Newsit logo