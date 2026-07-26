Συμβαίνει τώρα:
Νέα φωτιά στη Θεσσαλονίκη στον Μονόλοφο - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Ελλάδα

Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος οδηγός που έτρεχε με 208 χιλιόμετρα την ώρα στην Αθηνών – Κορίνθου

Ο 29χρονος υπερέβη κατά 78 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 130 χλμ./ώρα για το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου
Περιπολικό
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στη σύλληψη ενός 29χρονου οδηγού που κινούνταν με ταχύτητα 208 χλμ./ώρα στη Νέα Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στο ύψος των Μεγάρων, προχώρησαν τα ξημερώματα της Κυριακής (26.07.2026) οι αρχές.

Ο οδηγός συνελήφθη από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, αφού καταγράφηκε από συσκευή radar να κινείται με 208 χλμ./ώρα στην Αθηνών – Κορίνθου.

Ο 29χρονος υπερέβη κατά 78 χλμ./ώρα το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των 130 χλμ./ώρα για το συγκεκριμένο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή του, καθώς η υπερβολική ταχύτητα δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο για τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
140
115
91
78
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Ματίνα Παγώνη για τον πιθανό διορισμό της ως προσωρινή πρόεδρος του ΠΙΣ: «Ήρθα πρώτη σε σταυρούς»
Σύμφωνα με το iatropedia.gr, που επικοινώνησε μαζί της, η ίδια απέφυγε να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τις πληροφορίες, δηλώνοντας άγνοια για τις προθέσεις του Άδωνι Γεωργιάδη
Ματίνα Παγώνη
Αγία Παρασκευή: Συνελήφθη Σουδανός που περπατούσε στις σήραγγες του μετρό – Αστυνομικοί μπήκαν στο τούνελ, τους φώναζε «Allah Akbar»
Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο 30χρονος φέρεται να αντιστάθηκε στους αστυνομικούς, ωστόσο τελικά ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη
Μετρό
Ανανεώθηκε πριν 49 λεπτά
8
Newsit logo
Newsit logo