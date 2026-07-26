Φωτιά στην Κοζάνη στην περιοχή Τραπεζίτσα – Εναέρια μέσα στο σημείο 

Επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κινητοποιήθηκαν για την φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κοζάνη στην περιοχή Τραπεζίτσα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στην Κοζάνη γύρω στις 5 το απόγευμα της Κυριακής 26 Ιουλίου.

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Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες του Δήμου Κοζάνης.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται οικίες ή υποδομές.

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Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.