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Πύργος: Νεαρός κλώτσησε στο κεφάλι 65χρονο που του έκανε παρατήρηση

Ο νεαρός σχολίασε την επιθετικότητα του σκύλου του φίλου του άνδρα που δέχτηκε την επίθεση
Περιπολικό
Εικόνα αρχείου / Eurokinissi
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Στο νοσοκομείο κατέληξε ένας 65χρονος άνδρας στον Πύργο, μετά από επίθεση που, σύμφωνα με την καταγγελία του, δέχθηκε το βράδυ της Τρίτης 14.07.2026 στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Όπως ανέφερε στο ilialive.gr, βρισκόταν μαζί με φίλο του στον λόφο του Επαρχείου στον Πύργο Ηλείας, όταν ο σκύλος του φίλου του άρχισε να δείχνει επιθετική συμπεριφορά προς περαστικούς.

Η κατάσταση προκάλεσε σχόλια από παρέα νεαρών, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών.

Σύμφωνα πάντα με όσα καταγγέλλει ο 65χρονος, ενώ το επεισόδιο έδειχνε να έχει λήξει, ένας από τους νεαρούς τον πλησίασε από πίσω και τον χτύπησε με κλωτσιά στο κεφάλι.

Μετά την επίθεση, οι δύο νεαροί φέρονται να τράπηκαν σε φυγή, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, η οποία ξεκίνησε έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Ο 65χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου, όπου υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας του.

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