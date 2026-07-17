Ελλάδα

Πανεπιστημίου: Βίντεο ντοκουμέντο με τη σύγκρουση λεωφορείου με τρόλεϊ – Στο νοσοκομείο προληπτικά 3 από τους τραυματίες

Το τρόλεϊ χτύπησε το λεωφορείο στο πίσω μέρος την ώρα που κατέβαιναν επιβάτες
Η στιγμή που το τρόλεϊ συγκρούστηκε με το λεωφορείο
Η στιγμή που το τρόλεϊ συγκρούστηκε με το λεωφορείο
Κλαούντιο Σούμπασι
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Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή της σύγκρουσης ανάμεσα σε λεωφορείο και τρόλεϊ στην οδό Πανεπιστημίου, στο κέντρο της Αθήνας, το απόγευμα της Παρασκευής (17/07/2026).

Στο βίντεο φαίνεται το λεωφορείο να έχει σταματήσει σε στάση για την αποβίβαση επιβατών, όταν ξαφνικά δέχεται χτύπημα από το τρόλεϊ που ακολουθούσε.

Από τη σύγκρουση οι επιβάτες έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν μέσα στο όχημα, ενώ ο οδηγός άνοιξε αμέσως τις πόρτες ώστε όλοι να αποβιβαστούν με ασφάλεια.

Λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο έφτασαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. για να προσφέρουν βοήθεια στους τραυματίες και να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς στην Πανεπιστημίου δημιουργήθηκαν μεγάλες καθυστερήσεις.

Συνολικά επιχείρησαν τρία ασθενοφόρα και μία μηχανή του ΕΚΑΒ. Τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο ΝΙΜΤΣ και ένας στο ΚΑΤ, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι όλοι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση.

Το τροχαίο προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στην κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, με την Τροχαία να προχωρά σε ρυθμίσεις για την ομαλή διεξαγωγή της κίνησης μέχρι να απομακρυνθούν τα οχήματα από το σημείο.

 

Τα ακριβή αίτια της σύγκρουσης παραμένουν υπό διερεύνηση, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία.

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