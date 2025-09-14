Φωτιά στον Έβρο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Κυριακή (14/9/2025), σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμης Έβρου.

Για την φωτιά στον Έβρο κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.