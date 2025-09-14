Ελλάδα

Φωτιά στον Έβρο: Επιχειρούν εναέρια μέσα

Η φωτιά καίει σε δασική έκταση
Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο, Κυριακή (14/9/2025), σε δασική έκταση στην περιοχή Αισύμης Έβρου.

Για την φωτιά στον Έβρο κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε δύσβατο σημείο, ενώ, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo