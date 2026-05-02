Άραξος: Σοβαρά τραυματίστηκε η δημοσιογράφος μετά την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο και αναμένεται να χειρουργηθεί

Οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα
Πρώτες βοήθειες στους τραυματίες δημοσιογράφους στον Άραξο
Πρώτες βοήθειες στους τραυματίες δημοσιογράφους στον Άραξο

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών νοσηλεύονται οι τρεις τραυματίες μετά από το πρωτοφανές ατύχημα με την υποχώρηση σκάλας στο αεροδρόμιο του Αράξου.

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν υποχώρησε η σκάλα που είχαν ανέβει δημοσιογράφοι στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο δύσκολη είναι η κατάσταση για μια δημοσιογράφο, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, καθώς έχει σοβαρά τραύματα, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Στο σημείο επικράτησαν στιγμές πανικού, ενώ έχουν υποστεί ζημιές οι εξοπλισμοί των τεχνικών. Στην τελετή, η οποία ολοκληρώθηκε κανονικά, παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Γερμανός πρέσβης στην Ελλάδα, Αντρέας Κιντλ και η πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά.

Το ατύχημα σημειώθηκε στο πλαίσιο της σημαντικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε για την πρώτη πτήση του αεροσκάφους Boeing 737-8 της TUI, το οποίο φέρει την ονομασία «Patra» ως μέρος πρωτοβουλίας προβολής της Δυτικής Ελλάδας.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Νέα στοιχεία για το γηροκομείο «κολαστήριο» στους Αμπελόκηπους - Είχαν πάρει τα κινητά των ηλικιωμένων
Η ιδιοκτήτρια του παράνομου γηροκομείου απαιτούσε επιπλέον 2.000 ευρώ από κόρη ηλικιωμένης απειλώντας ότι θα εγκαταλείψει τη μητέρα της και θα την πετάξει σε κάδο σκουπιδιών
