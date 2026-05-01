Καιρός: Θα συνεχίσει και το Σαββατοκύριακο η πρωτομαγιάτικη ψυχρολουσία – Πότε ξαναμπαίνει η Άνοιξη

Με τη θερμοκρασία να πέφτει 12 βαθμούς μέσα σε μία μέρα, το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά θύμιζε περισσότερο χειμώνα παρά άνοιξη. Για την ακρίβεια, οι μετεωρολόγοι λένε ότι ήταν μία από τις πιο κρύες Πρωτομαγιές των τελευταίων δεκαετιών…

Και κάπως έτσι θα συνεχίσει ο καιρός και το Σαββατοκύριακο, με το κρύο να μην φεύγει ακόμα. Συγκεκριμένα, το Σάββατο (2/5/26) αναμένονται βροχές στα Ανατολικά Ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τη νοτιοδυτική Πελοπόννησο και την περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει σιγά – σιγά να ανεβαίνει αλλά οι Βοριάδες θα επιμείνουν στο Αιγαίο με ένταση 7 με 8 μποφόρ.

Από τη Δευτέρα, θα αρχίσει να επιστρέφει η Άνοιξη ενώ μέχρι το τέλος της εβδομάδας, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε live την εξέλιξη των φαινομένων μέσα από το γραφικό του Windy:

Αναλυτική πρόγνωση της ΕΜΥ για το Σάββατο (2/5/26)

Στην ανατολική χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 7 πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία, Θράκη

Καιρός: Στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στο νότιο Ιόνιο και την Πελοπόννησο παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους το μεσημέρι και το απόγευμα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 19 με βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως μέχρι το απόγευμα.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα θαλάσσια – παραθαλάσσια 7 και στα νότια πιθανώς 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες, Κρήτη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βόρειοι 5 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική

Καιρός: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και από το βράδυ μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 βαθμούς Κελσίου.