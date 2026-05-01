«Σε σοβαρό κίνδυνο» η υγεία του 89χρονου που άνοιξε πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο – «Δε μπορεί να συνεχιστεί η κράτησή του» λέει ο δικηγόρος του

«Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος 90 χρονών να κρατηθεί στην φυλακή» τονίζει σε ανάρτησή του ο δικηγόρος του
«Η υγεία του 89χρόνου βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο δεν μπορεί να συνεχιστεί η κράτηση του στην φυλακή. Αν συμβεί οτιδήποτε αναπάντεχο, την ευθύνη φέρουν όσοι εκδικητικά τον στέλνουν στην φυλακή» αναφέρει χαρακτηριστικά ο δικηγόρος του ηλικιωμένου, Βασίλειος Νουλέζας. 

Σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε για την υπόθεση του ηλικιωμένου, ο Βασίλειος Νουλέζας αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «στον 89 χρονών εντολέα μου έχει τοποθετηθεί βηματοδότης στην καρδιά».

«Ενόψει και των άλλων προβλημάτων υγείας του αλλά και της προχωρημένης ηλικίας του είναι αδιανόητο να παραμείνει στη φυλακή υπό άθλιες κακές ακατάλληλες συνθήκες υγιεινής κυρίως ιατρικής φροντίδας. Αποκλείεται να κρατηθεί στην φυλακή ένας άνθρωπος που διάγει το 90ό έτος της ηλικίας του είναι υπέργηρος είναι απάνθρωπο» συμπληρώνει ο δικηγόρος στην ανάρτησή του. 

Ο δικηγόρος του 89χρονου αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχουν ζητήσει ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και «αμέσως μόλις την παραλάβω θα υποβάλω αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους».

«Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος 90 χρονών να κρατηθεί στην φυλακή» τονίζει ο δικηγόρος, περιγράφοντας ότι την Πρωτομαγιά, ο ηλικιωμένος «ζήτησε από τους αστυνομικούς να μεταφερθεί στο νοσοκομείο καθώς αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το πεπτικό του σύστημα, λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή».

«Εγώ συνήγορος υπεράσπισης του παρόλο την αντίρρηση του και την επιμονή του να παραμείνει στη φυλακή εκτελώντας την εντολή των συγγενικών προσώπων του ενεργώ άμεσα για την αποφυλάκιση του» καταλήγει η ανάρτηση.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
130
74
71
67
59
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βραχυκύκλωμα «βλέπουν» οι ερευνητές ως αιτία της φωτιάς στο Ίλιον - «Αν ήταν νύχτα δεν θα έβγαινε κανείς ζωντανός»
«Ευτυχώς κανείς από τις 5 οικογένειες που έμεναν στους επάνω ορόφους δεν τραυματίστηκε, περιμένουμε το πόρισμα της Πυροσβεστικής για να δούμε από τι προκλήθηκε η πυρκαγιά», λέει ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης
Πυρκαγιά σε κατάστημα με μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτων που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης στο Ίλιον Αττικής
