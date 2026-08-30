Φωτιά στον Ωρωπό στην περιοχή Μαρκόπουλο: Μηνύματα του 112 – Ρίψεις νερού από 6 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή (30.08.2026) σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την φωτιά στο Ωρωπό περίπου στις 17:00 και κινητοποιήθηκε άμεσα.

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Για το έργο της κατάσβεσης έσπευσαν στο σημείο 47 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ με 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ωρωπού προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μαρκόπουλο Ωρωπού. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Δύο μηνύματα του 112 στάλθηκαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων λίγο μετά τις 17:30, να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

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⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαρκόπουλο #Ωρωπού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής #Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026

⚠️ Activation 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Wildfire in #Markopoulo #Oropou of the regional unit of East #Attica



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 30, 2026

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Στον Ωρωπό, μετέβη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, προκειμένου να έχει άμεση εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος και της επιχείρησης κατάσβεσης.

Κατά την παρουσία του στην περιοχή, βρέθηκε με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με στελέχη των εμπλεκόμενων φορέων και εθελοντές που συνδράμουν στην επιχείρηση, συνομίλησε με τους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.

Λίγο μετά τις 18:30 η φωτιά οροθετήθηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, χωρίς να υπάρχει ενεργό μέτωπο στην περιοχή.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ωρωπού

«Εστία πυρκαγιάς έχει εκδηλωθεί στην περιοχή Μαρκοπούλου του Δήμου Ωρωπού, στον οικισμό Αγίου Ιωάννη.

Η φωτιά καίει σε δασική περιοχή, σε πολύ μικρή απόσταση από το δάσος της Μαυροσουβάλας, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενώ έχουν ζητηθεί και εναέρια μέσα για την επιχείρηση κατάσβεσης.

Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού, με τις εθελοντικές ομάδες που ανήκουν στη δύναμή της να συνδράμουν στις επιχειρήσεις».