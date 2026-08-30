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Φωτιά στην Ηγουμενίτσα, καίει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή

Είκοσι πυροσβέστες με 5 οχήματα στο σημείο, σηκώθηκε και ελικόπτερο
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI
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Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ηγουμενίτσας. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Για το έργο της κατάσβεσης της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ με 5 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε ένα ελικόπτερο.

Επίσης, κινητοποιήθηκε ο Δήμος Ηγουμενίτσας προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.

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