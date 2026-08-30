Ελλάδα

Φωτιά στην Κέρκυρα, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη
ΦΩΤΟ Corfu Mx Park - ΑΛΜΚΕ
ΦΩΤΟ Corfu Mx Park - ΑΛΜΚΕ
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Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα της Κυριακής (30/8/26) στην Κέρκυρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τη φωτιά στην Κέρκυρα, έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Από αέρος, συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης 6 αεροσκάφη…

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Ελλάδα
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