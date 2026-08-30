Φωτιά στην Κέρκυρα, στην περιοχή Άγιος Γεώργιος

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 17.00 το απόγευμα της Κυριακής (30/8/26) στην Κέρκυρα, σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για τη φωτιά στην Κέρκυρα, έσπευσαν στο σημείο 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος στη νήσο Κέρκυρα. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 15ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 6 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 30, 2026

Από αέρος, συμμετέχουν στο έργο της κατάσβεσης 6 αεροσκάφη…