Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί σε ψιλικατζίδικο στο κέντρο, συνελήφθη ο δράστης – «Ακούστηκαν δύο μπαμ»

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30.08.2026) στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κατάστημα καφέ με αποτέλεσμα οι αρχές να συλλάβουν έναν άνδρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σημειώθηκε σε κατάστημα ψιλικών και καφέ στην οδό Κασσάνδρου στη Θεσσαλονίκη. Ένας 40χρονος φέρεται να είχε διαπληκτιστεί νωρίτερα με υπάλληλο του καταστήματος, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

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Ο άνδρας έφυγα από το σημείο και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επέστρεψε αργότερα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στο εσωτερικό του καταστήματος και τουλάχιστον τρεις φορές στον εξωτερικό χώρο.

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στο newsit.gr, περιέγραψε τη στιγμή του τρομακτικού περιστατικού: «Εγώ είδα έναν τύπο από τη μέση και πάνω γυμνό να κρατάει στο χέρι του μια άσπρη μπλούζα και κάτι άλλο ήτανε. Μου λένε ότι ήτανε μπουφάν, κάτι, έκρυβε από κάτω. Λέω “τι κρατάει αυτός τώρα από κάτω;”.

Ήταν φτιαγμένος, σουρωμένος. Το έβγαλε και ακούω δύο μπαμ, μπαμ. Λέω “τι έκανε ρε;” Κροτίδα πέταξε δύο φορές, δύο φορές ακούστηκε. Ρώτησα τα παιδιά. Λέω “τι μπαμ ήταν αυτό;” Λέει “πυροβόλησε στο ταβάνι”. Αυτά τα δύο κοριτσάκια είναι μέσα. Τι φταίγαν τα κοριτσάκια τώρα; Αυτός είχε κάποιο λόγο για να το κάνει. Δεν ξέρω αν προηγήθηκε τίποτα. Εγώ έβγαλα το συμπέρασμα ότι είχε κάποιο λόγο για να το κάνει αυτός ο άνθρωπος. Στα καλά καθούμενα δεν πας να πυροβολήσεις μέσα σε ένα μαγαζί».

Ο 40χρονος συνελήφθη από την αστυνομία και κρατείται στο Α.Τ. Λευκού Πύργου, ενώ διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του περιστατικού. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.