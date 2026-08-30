Κάρπαθος: Στο νοσοκομείο 12χρονος που έπεσε με ηλεκτρικό πατίνι στην Κάρπαθο

Στο νοσοκομείο Παίδων, Αγία Σοφία μεταφέρθηκε με αεροδιακομιδή, διασωληνωμένο από την Κάρπαθο, το 12χρονο αγόρι, μετά από πτώση με ηλεκτρικό πατίνι.

Το ατύχημα συνέβη το Σάββατο (29/8/26) στην Κάρπαθο και συγκεκριμένα στο Διαφάνι, όπου οι δρόμοι είναι αρκετά στενοί και πάρα πολλά τα αυτοκίνητα. Κατά την πτώση του, με το ηλεκτρικό πατίνι, το παιδί δεν φορούσε κράνος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο.

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«Στο νοσοκομείο παρά την υποστελέχωση όλοι οι συνάδελφοι προσέτρεξαν από το σπίτι τους να βοηθήσουν το παιδί.

Στον ακτινολογικό και τον αξονικό που υπολειτουργούν λόγω υποστελέχωσης έγιναν όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις, διασωληνώθηκε από τον αναισθησιολόγο που ήρθε και αυτός από το σπίτι του και άμεσα έγινε η αεροδιακομιδή του στο Αγία Σοφία».

«Το ευχάριστο είναι ότι αποσωληνώθηκε και διέφυγε τον κίνδυνο. Συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ»

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν ανήλικα παιδιά να οδηγούν οχήματα πιο επικίνδυνα από μικρά μηχανάκια, χωρίς δίπλωμα και χωρίς κράνος.

«400 ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν πέρυσι, το έτος 2025, στα νοσοκομεία τραυματισμένα από πατίνια εκ των οποίων τα 200 στα δύο μεγάλα παιδιατρικά νοσοκομεία παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού.

Το πρώτο εξάμηνο εφέτος μεταφέρθηκαν !πάνω από 300 τραυματισμένα παιδιά εκ των οποίων τα 150 στα δύο παιδιατρικά παίδων Αγία Σοφία και Αγλαΐα Κυριακού».

