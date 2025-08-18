Φωτιά στον Τύρναβο στη θέση Αμύγδαλο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Συνεχίζει να καίει η φωτιά που ξέσπασε στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας (18.08.2025) στον Τύρναβο στη θέση Αμύγδαλο. Μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στην περιοχή Αμύγδαλο στον Τύρναβο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο που θεωρείται δύσβατο. Τις προσπάθειες της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες των Δήμων Τυρνάβου και Λάρισας ενώ την αγωνία του για την εξέλιξη της φωτιάς, εκφράζει και ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής.

Μάλιστα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στον Τύρναβο #Λάρισα και επιχειρούν 90 #πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα, καθώς και η #ομάδας_ΣμηΕΑ Θεσσαλίας.

Εφόσον έχει πέσει το φως του ηλίου τα 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που επιχειρούσαν νωρίτερα αποσύρθηκαν.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές ωστόσο ευρύτερα στην περιοχή υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις.