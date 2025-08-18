Ελλάδα

Φωτιά στον Τύρναβο στη θέση Αμύγδαλο – Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Κάπνος από την φωτιά στον Τύρναβο
Καπνός από την φωτιά στον Τύρναβο / φωτό facebook

Συνεχίζει να καίει η φωτιά  που ξέσπασε στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας (18.08.2025) στον Τύρναβο στη θέση Αμύγδαλο. Μεγάλη επιχείρηση από την πυροσβεστική υπηρεσία.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος στην περιοχή Αμύγδαλο στον Τύρναβο, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία.

Αυτή την ώρα ισχυρές επίγειες δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο που θεωρείται δύσβατο. Τις προσπάθειες της πυροσβεστικής συνδράμουν και υδροφόρες των Δήμων Τυρνάβου και Λάρισας ενώ την αγωνία του για την εξέλιξη της φωτιάς, εκφράζει και ο δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής.

Μάλιστα ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις αφού πλέον επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 8 ομάδες πεζοπόρων της 2ης, 4ης και 10ης #ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα.

Εφόσον έχει πέσει το φως του ηλίου τα 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα που επιχειρούσαν νωρίτερα αποσύρθηκαν.

 

Σημείο στην φωτιά στον Τύρναβο
Σημείο στην φωτιά στον Τύρναβο/ φωτό από tirnavospress

 Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες δεν υπάρχει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές ωστόσο ευρύτερα στην περιοχή υπάρχουν σταυλικές εγκαταστάσεις.

