Φωτιά στον Βόλο σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στον Άγιο Κωνσταντίνο – Ακούστηκαν εκρήξεις

Προηγήθηκε έκρηξη ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς το σπίτι βρίσκεται κοντά σε καταστήματα εστίασης
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026) σε παλιά μονοκατοικία κοντά στην παραλία του Βόλου, από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Βόλου, καθώς η μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 19:00 το απόγευμα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι πίσω από την εκκλησία του Αγίου Κωνσταντίνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, προηγήθηκε έκρηξη ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς το σπίτι βρίσκεται κοντά σε καταστήματα εστίασης.

Πολίτες προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρες, χωρίς όμως αποτέλεσμα και αυτή την ώρα γίνεται προσπάθεια ελέγχου από την Πυροσβεστική.

Στο σημείο έσπευσαν 13 πυροσβέστες και 5 οχήματα, ενώ δεν υπάρχει άμεσος κίνδυνος για παρακείμενα κτίρια.

Παράλληλα, εντός του κτιρίου δεν βρίσκονταν άνθρωποι. Σε κάθε περίπτωση, μετά την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς θα πραγματοποιηθεί ενδελεχής έλεγχος.

