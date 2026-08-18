Ελλάδα

Φωτιά στον Βόλο: Τρία μέτωπα σε Αϊβαλιώτικα, Νέες Παγασές και Καίριες Αλυκές – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

Δεν έχει γίνει γνωστό το από πού προκλήθηκε η φωτιά και το αν απειλούνται σπίτια
Ανανεώθηκε πριν 56 λεπτά
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Συναγερμός σήμανε για τρία μέτωπα φωτιάς που ξέσπασαν στον Βόλο την Τρίτη (18.08.2026), το ένα στα Αϊβαλιώτικα και το δεύτερο στις Νέες Παγασές.

Η μια φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στα Αϊβαλιώτικα Βόλου στην Μαγνησία. Άμεσα ενημερώθηκε και κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική.

Συνολικά επιχειρούν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 16 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση των δύο πυρκαγιών έχουν διατεθεί 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Για το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς, στις 18:11 στάλθηκε μήνυμα του 112 στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων. «Πυρκαγιά στην περιοχή Νέες Παγασές, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών».

Το τρίτο μέτωπο ξέσπασε στις 20:00 περίπου στην περιοχή Καίριες Αλυκές

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